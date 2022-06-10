Роспотребнадзор считает опасными водоемы Свердловской области

Согласно действующему законодательству, купание в водоемах разрешается только после присвоения водному объекту документа о соответствии нормам санитарно-эпидемиологический безопасности. А в этом году владельцы и арендаторы рек, озер и прудов пока даже не обращались в надзорное ведомство за предоставлением соответствующего разрешения.