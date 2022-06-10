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Posted 10 июня 2022, 11:53

Published 10 июня 2022, 11:53

Modified 29 ноября 2024, 18:44

Updated 29 ноября 2024, 18:44

Роспотребнадзор считает опасными водоемы Свердловской области

Роспотребнадзор считает опасными водоемы Свердловской области

10 июня 2022, 11:53
Фото: 1MI.
Ни один водоем по всей Свердловской области не был одобрен как пригодный для купания к июню 2022 года.

Согласно действующему законодательству, купание в водоемах разрешается только после присвоения водному объекту документа о соответствии нормам санитарно-эпидемиологический безопасности. А в этом году владельцы и арендаторы рек, озер и прудов пока даже не обращались в надзорное ведомство за предоставлением соответствующего разрешения.

Тем не менее, даже без проявления инициативы со стороны бизнесменов проводится мониторинг безопасности водных объектов области. Для этого регулярно берутся и исследуются в лабораторных условиях пробы воды из них.

По данным на 9 июня, 59,3 процента взятых проб не соответствуют санитарно-химическим нормам, 7,4 процента - нормативам на присутствие паразитов, 3,4 процента отклоняются от микробиологических стандартов, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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#Новости УрФО#Здоровье#Роспотребнадзор#Запрет#Анализ#Загрязнение воды#Водоем#Разрешение#Купание
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