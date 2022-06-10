Воспитатель свердловского детсада разбила нос ребенку

О произошедшем родителей ребенка работники сада ставить в известность не стали. Мать мальчика узнала о случившемся лишь в конце дня, придя забирать его из сада. Она отвела сына к отоларингологу в городскую больницу, а, кроме того, сообщила об инцидента в полицию.