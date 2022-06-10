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Posted 10 июня 2022, 10:01

Published 10 июня 2022, 10:01

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Воспитатель свердловского детсада разбила нос ребенку

Воспитатель свердловского детсада разбила нос ребенку

10 июня 2022, 10:01
Фото: 1MI.
Воспитательница разбила нос мальчику в детском саду № 65 города Полевской Свердловской области 2 июня.

По словам мамы ребенка, сотрудница дошкольного учреждения оказалась недовольна поведением воспитанника. Проявив неуравновешенность, она ударила 5-летнего ребенка по лицу. В результате, у малыша хлынула кровь из носа.

О произошедшем родителей ребенка работники сада ставить в известность не стали. Мать мальчика узнала о случившемся лишь в конце дня, придя забирать его из сада. Она отвела сына к отоларингологу в городскую больницу, а, кроме того, сообщила об инцидента в полицию.

Это не первый случай насилия воспитателей над детьми в Свердловской области за последнее время. На днях сотрудник детдома в Каменске-Уральском рассказал об издевательствах воспитателей над подопечными.

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