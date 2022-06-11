49-летний мужчина с проседью уже неделю разыскивается в Свердловской области

Напомним, в конце мая были найдены живыми два брата 9 и 12 лет. Об их пропаже заявили в Богдановиче родители, когда мальчики вечером не вернулись домой. Редакция TagilCity.ru напоминает, куда и когда можно обратиться тагильчанам, если родные и близкие перестали выходить на связь и пропали.