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Posted 11 июня 2022, 12:27

Published 11 июня 2022, 12:27

Modified 17 июня 2022, 07:01

Updated 17 июня 2022, 07:01

Пострадавшие от молнии свердловчане получат более 10 миллионов рублей

Пострадавшие от молнии свердловчане получат более 10 миллионов рублей

11 июня 2022, 12:27
Фото: 1MI.
Жителям сгоревшего год назад при попадании молнии деревянного барака в Красноуфимске предоставят свыше 10 миллионов рублей на приобретение нового жилья.

Трагедия случилась минувшим летом во время разгула стихии. Тогда молния ударила в распределительный щит. Устройство тут же запылало, и огонь стремительно распространился по всему дому, на площадь 300 м².

Последствия пожара оказались разрушительными. Полностью сгорела половина из шести квартир, расположенных в деревянной двухэтажке. Из-за разбушевавшегося огня одна из находившихся в доме женщин погибла, а остальные жильцы лишились крова.

Сразу после трагедии потерпевшим семьям выплатили по 145 тысяч рублей. Также для погорельцев организовали благотворительный сбор вещей и продовольствия.

Кроме того, прошла проверка пригодности сгоревшего дома для восстановления с целью дальнейшего проживания. Комиссия сочла его аварийным. Поэтому глава региона Евгений Куйвашев принял решение предоставить лишившимся жилья гражданам 10,5 миллиона рублей на приобретение нового, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

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