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Posted 11 июня 2022, 13:08

Published 11 июня 2022, 13:08

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Проблемы с питанием пациентов выявлены в тубдиспансере в Свердловской области

Проблемы с питанием пациентов выявлены в тубдиспансере в Свердловской области

11 июня 2022, 13:08
Фото: 1MI.
В ходе проверки выявлены недочеты в работе противотуберкулезного диспансера в городе Серов.

Проверка учреждения была инициирована после жалобы одного из пациентов. Он рассказал о грубом отношении, неподобающих условиях лечения и некачественном питании. После этого положения дел в учреждении заинтересовались в местных Роспотребнадзоре и прокуратуре.

По словам старпома прокурора Серова Оксаны Инютиной, было установлено, что больных там кормят неподобающей пищей, не содержащей достаточного количества килокалорий, витаминов и минеральных веществ для эффективного лечения. В диспансере нет многих продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе страдающих туберкулезом.

По итогам проверки, прокурор предъявил диспансеру акт о необходимости устранения нарушения. После этого учреждение озаботилась приобретением необходимого продовольствия, сообщает серовское издание «Глобус».

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