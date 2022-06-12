tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июня 2022, 11:51

Published 12 июня 2022, 11:51

Modified 29 ноября, 18:30

Updated 29 ноября, 18:30

В ТОП самых гостеприимных городов России попал Екатеринбург

12 июня 2022, 11:51
Столица Среднего Урала стала вторым городом в рейтинге гостеприимства. Больше половины екатеринбуржцев рады гостям в своем муниципалитете.

Список самых гостеприимных городов возглавил Волгоград, где 60% опрошенных высказались положительно по поводу приезда большего числа гостей к ним в муниципалитет. Второе место поделили с 59% Екатеринбург и Красноярск. Самара «взяла бронзу» в рейтинге гостеприимства с 58%.

Результаты опроса показали, что только 38% жителей Краснодара ждут еще больше гостей у себя в городе. Обе столицы также оказались не самыми гостеприимными — Москва набрала только 37%, а Санкт-Петербург — 46%.

Опрос проводил сервис SuperJob.

К месту крушения военного самолета начнут водить туристов в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Общество#Новости УрФО#Туризм#Центр развития туризма#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика