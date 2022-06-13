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Posted 13 июня 2022, 07:07

Published 13 июня 2022, 07:07

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Приостановлена работа детского инфекционного отделения в Невьянске

Приостановлена работа детского инфекционного отделения в Невьянске

13 июня 2022, 07:07
Фото: 1MI.
Заморожено функционирование детского инфекционного отделения Центральной районной больнице в Невьянске Свердловской области.

Приостановить деятельность было решено региональным Министерством здравоохранения. Случилось это, потому что единственный врач отделения вышла на пенсию.

Сейчас ведется поиск нового доктора. Главный врач Невьянской ЦРБ Денис Волков лично проводил встречи с молодыми специалистами. Однако они, по его словам, отказываются ехать в небольшой город на обычную ставку, предпочитая в крупных клиниках.

Пока инфекционист не найден и не трудоустроен, деятельность отделения невозможна. Невьянских детей с кишечными заболеваниями отвозят в больницы Нижнего Тагила и Верхней Салды. А средний медперсонал отделения временно распределен по другим медицинским учреждениям, сообщил главный врач ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ» Денис Волков на публичной странице больницы ВКонтакте.

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