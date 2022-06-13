Приостановлена работа детского инфекционного отделения в Невьянске

Пока инфекционист не найден и не трудоустроен, деятельность отделения невозможна. Невьянских детей с кишечными заболеваниями отвозят в больницы Нижнего Тагила и Верхней Салды. А средний медперсонал отделения временно распределен по другим медицинским учреждениям, сообщил главный врач ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ» Денис Волков на публичной странице больницы ВКонтакте.