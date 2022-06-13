Рыба заживо сварилась в реке Исеть в Екатеринбурге

Рыба в Екатеринбурге в реке Исеть сварилась заживо. Об этом рассказывают очевидцы. По их словам, после прорыва трубы кипяток стекает в водоем и рыба выпрыгивает на сушу.

Температура воды в реке в одном из мест достигает 60 градусов. По словам очевидцев, возле этого места на берегу лежит рыба. Они полагают, что она выпрыгнула и сварилась, пишут «Вечерние ведомости». Природоохранная прокуратура Свердловской области начала проверку по данному факту, сообщили в ведомстве. На место выезжал свердловский прокурор Илдар Якупов. Также к проверке будут привлечены специалисты Министерства экологии, чтобы установить причины сброса горячей воды в реку.