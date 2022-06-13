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Posted 13 июня 2022, 10:17

Published 13 июня 2022, 10:17

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Рыба заживо сварилась в реке Исеть в Екатеринбурге

Рыба заживо сварилась в реке Исеть в Екатеринбурге

13 июня 2022, 10:17
Фото: 1MI.
Рыба в Екатеринбурге в реке Исеть сварилась заживо. Об этом рассказывают очевидцы. По их словам, после прорыва трубы кипяток стекает в водоем и рыба выпрыгивает на сушу.

Температура воды в реке в одном из мест достигает 60 градусов. По словам очевидцев, возле этого места на берегу лежит рыба. Они полагают, что она выпрыгнула и сварилась, пишут «Вечерние ведомости».

Природоохранная прокуратура Свердловской области начала проверку по данному факту, сообщили в ведомстве. На место выезжал свердловский прокурор Илдар Якупов. Также к проверке будут привлечены специалисты Министерства экологии, чтобы установить причины сброса горячей воды в реку.

#Ирина Кирилова#Новости УрФО#Экология#Здоровье#Исеть#Рыба#Екатеринбург
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