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Posted 13 июня 2022, 10:08

Published 13 июня 2022, 10:08

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Трое детей получили ожоги во время пожара в 9-этажном доме в Заречном

13 июня 2022, 10:08
Квартира в девятиэтажном доме на Улице Уральская в Заречном загорелась 12 июня. В результате пострадали трое детей.

Из здания были эвакуированы 40 человек, сообщили в Отделе надзорной деятельности по Заречному ГО.

Один из детей 2010 года рождения получил ожоги шеи, а также отравился угарным газом. У второго ребенка 2008 года рождения ожоги на лбу, грудной клетке сзади и рваная рана правого предплечья. Он также отравился продуктами горения. Третий ребенок 2011 года рождения тоже получил отравление и ожоги ноги.

Общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров. В результате были повреждены имущество, стены и потолок. Ликвидацией огня занимались 18 спасателей. Предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание.

После происшествия инцидентом заинтересовалась прокуратура. Она начала проверку по выяснению обстоятельств произошедшего. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что дети находились на момент происшествия дома не одни, а с матерью.

#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Дети
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