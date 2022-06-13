Трое детей получили ожоги во время пожара в 9-этажном доме в Заречном

Один из детей 2010 года рождения получил ожоги шеи, а также отравился угарным газом. У второго ребенка 2008 года рождения ожоги на лбу, грудной клетке сзади и рваная рана правого предплечья. Он также отравился продуктами горения. Третий ребенок 2011 года рождения тоже получил отравление и ожоги ноги.