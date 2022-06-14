«Единая Россия» выдвинула Евгения Куйвашева на выборы губернатора

Posted 14 июня 2022, 15:27
Published 14 июня 2022, 15:27
Modified 17 июня 2022, 07:06
Updated 17 июня 2022, 07:06
Партийный президиум состоялся 8 июня и рассматривал двух финалистов праймериз, лидеров внутрипартийного голосования - собственно, Евгения Куйвашева и его заместителя в должности секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрия Жукова.
В ходе конференции выступили оба кандидата. Куйвашев перечислил главные достижения минувших лет и обозначил приоритетные направления дальнейшей работы. А Жуков рассказал, что у него и Куйвашева - общие цели на благо региона.
В итоге, партийцы большинством голосов выбрали Евгения Куйвашева. За него проголосовало 197 собравшихся, 5 человек отдали голос за Жукова, еще один бланк голосования признан испорченным.
Губернаторские выборы состоятся в сентябре. И именно Евгений Куйвашев, на протяжении уже более чем десяти лет руководящий регионом, вновь будет кандидатом от «Единой России», сообщает ЕАН.