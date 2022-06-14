Экс-начальник ГИБДД Тагила Чернов не смог обжаловать срок в колонии-поселении

По данным следствия, все подсудимые воспользовались служебным положением и не стали привлекать у ответственности за пьяное вождение сына заместителя председателя Нижнетагильской городской Думы Базилевича-младшего. Ранее тагильчанин уже был осужден за вождения транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения — Игорь Базилевич устроил смертельное ДТП на Вагонке. Спустя несколько лет он опять попался пьяный за рулем.