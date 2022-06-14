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Posted 14 июня 2022, 10:09

Published 14 июня 2022, 10:09

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Экс-начальник ГИБДД Тагила Чернов не смог обжаловать срок в колонии-поселении

14 июня 2022, 10:09
Свердловский областной суд оставил в силе приговор Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила по делу бывшего начальника ГИБДД города Анатолия Чернова и троих его подчиненных.

Заседание прошло во вторник, 14 июня, в Свердловском областной суде. Как сообщили в пресс-службе облсуда, апелляцию по делу подавали адвокат экс-начальника Госавтоинспекции Нижнего Тагила Анатолия Чернова, а также трое подчиненных бывшего силовика — Денис Холстинин, Константин Бабушкин и Сергей Петухов.

По данным следствия, все подсудимые воспользовались служебным положением и не стали привлекать у ответственности за пьяное вождение сына заместителя председателя Нижнетагильской городской Думы Базилевича-младшего. Ранее тагильчанин уже был осужден за вождения транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения — Игорь Базилевич устроил смертельное ДТП на Вагонке. Спустя несколько лет он опять попался пьяный за рулем.

Как установлено судом, 10 июля 2020 года Чернов отдал приказ Холстинину, Бабушкину и Петухову освободить от административной ответственности и вернуть транспортное средство сыну заместителя председателя Нижнетагильской городской Думы Базилевича В.И., который ранее был осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, напомнили в областном суде.

В итоге Анатолий Чернов получил 2 года колонии-поселения, Сергей Петухов и два инспектора ДПС — 10 и 8 месяцев соответственно. Помимо этого экс-силовики не смогут занимать должности, связанные с правоохранительной деятельностью на определенный срок.

Экс-глава ГИБДД Тагила Анатолий Чернов получил два года колонии-поселения
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