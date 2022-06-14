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Posted 14 июня 2022, 12:32

Published 14 июня 2022, 12:32

Modified 17 июня 2022, 07:06

Updated 17 июня 2022, 07:06

Свердловский омбудсмен проверила условия жизни военных на Донбассе

Свердловский омбудсмен проверила условия жизни военных на Донбассе

14 июня 2022, 12:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
Условия, в которых российские военнослужащие проживают на освобожденных территориях Донбасса, лично проверила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Татьяна Мерзлякова в ходе своего рабочего визита осмотрела места дислокации четырех подразделений российского спецназа «Отважные» и пообщалась с военнослужащими. Правозащитница убедилась, что солдаты обеспечены комфортными санитарно-гигиеническими условиями и достаточно довольствием.

По словам Мерзляковой, каждая воинская часть оснащена душевыми и парилками, имеются передвижные полевые кухни и большой запас сухпайков.

Омбудсмен обещала собрать для военных гуманитарный, в который войдут любимые ими сладости. Также она выразила благодарность командирам Центрального военного округа, позволившим ей совершить поездку.

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