УГМК и «Сколково» готовятся провести отраслевую технологическую конференцию

Конференция начнется с обсуждения подходов, нацеленных на запуск на рынок высокотехнологичных разработок и полезных концепций. На сессии будут затронуты особенности формата MineTech, подразумевающего их поиск, анализ и внедрение, которые с этого года начали осуществляться ежеквартально, сообщает управление общественных связей УГМК.