Экс-глава Тугулымского района отправится в колонию за взятку

Установлено, что с 2016 по 2019 годы обвиняемый вымогал и получал у руководителя местной муниципальной организации деньги и подарки в обмен на оказание содействия в осуществлении беспрепятственной деятельности и за проведении лояльных проверок, независимо от количества выявленных нарушений.