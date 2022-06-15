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Posted 15 июня 2022,, 14:39

Published 15 июня 2022,, 14:39

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Где подать апелляцию по результатам ЕГЭ в Свердловской области

15 июня 2022, 14:39
Не всегда результаты ЕГЭ или ОГЭ радуют ученика, сдававшего экзамены и возникает необходимость подачи апелляции. Где это сделать, узнала редакция TagilCity.ru.

В 2022 году конфликтная комиссия Свердловской области решила организовать рассмотрение апелляций дистанционно. Тот, кто подает апелляцию, должен в момент рассмотрения находиться в месте, определенном муниципальным управлением образования. Также и комиссия должна находиться в помещении, оснащенном видеонаблюдением.

Апелляция может быть подана в день проведения экзамена, если есть претензии к порядку проведения, либо через личный кабинет при просмотре личных баллов.

Сроки подачи жалоб для основного периода проведения мероприятий находятся на сайте ЕГЭ Свердловской области.

В конфликтной комиссии отмечают, что несогласие с выставленными баллами по географии, литературе и химии принимаются с 14 июня по 15 июня. При этом заседание комиссии по жалобам от 26 мая по проведению экзамена пройдет 17 июня. Время и место можно будет узнать 16 июня в личных кабинетах участников.

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