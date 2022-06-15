Где подать апелляцию по результатам ЕГЭ в Свердловской области

Posted 15 июня 2022,, 14:39
Published 15 июня 2022,, 14:39
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В 2022 году конфликтная комиссия Свердловской области решила организовать рассмотрение апелляций дистанционно. Тот, кто подает апелляцию, должен в момент рассмотрения находиться в месте, определенном муниципальным управлением образования. Также и комиссия должна находиться в помещении, оснащенном видеонаблюдением.
Апелляция может быть подана в день проведения экзамена, если есть претензии к порядку проведения, либо через личный кабинет при просмотре личных баллов.
Сроки подачи жалоб для основного периода проведения мероприятий находятся на сайте ЕГЭ Свердловской области.
В конфликтной комиссии отмечают, что несогласие с выставленными баллами по географии, литературе и химии принимаются с 14 июня по 15 июня. При этом заседание комиссии по жалобам от 26 мая по проведению экзамена пройдет 17 июня. Время и место можно будет узнать 16 июня в личных кабинетах участников.