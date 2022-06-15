Где подать апелляцию по результатам ЕГЭ в Свердловской области

В конфликтной комиссии отмечают, что несогласие с выставленными баллами по географии, литературе и химии принимаются с 14 июня по 15 июня. При этом заседание комиссии по жалобам от 26 мая по проведению экзамена пройдет 17 июня. Время и место можно будет узнать 16 июня в личных кабинетах участников.