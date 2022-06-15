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Posted 15 июня 2022,, 13:51

Published 15 июня 2022,, 13:51

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Иммунолог дал сезонные рекомендации аллергикам

15 июня 2022, 13:51
Начало лета – непростой период для людей, подверженных сезонным аллергиям. Пробуждение природы становится тяжелым испытанием для их здоровья и настроения.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью News.ru рассказал, как бороться с недомоганием в период весенне-летнего цветения.

Если развитие аллергических реакций происходит при контакте с аллергеном, значит, этих контактов нужно избегать, считает специалист. В частности, окна в доме иммунолог советует закрыть москитной сеткой, чтобы предотвратить попадание в жилище частичек пыльцы и тополиного пуха. Другой вариант – не открывать окна и держать включенным кондиционер с режимом фильтрации воздуха.

Самое простое и доступное средство защиты от аллергенов на улице – медицинская маска и солнцезащитные очки. Перемещаясь в них, аллергической реакции можно избежать или, как минимум, снизить ее вероятность, поскольку контакт аллергенов со слизистыми носа и глаз будет затруднен.

Болибок указал также, что кашель и насморк, с которыми сейчас сталкиваются многие в европейской части России, могут быть симптомами сезонной аллергии, а не проявлением простуды.

При упорном течении аллергии специалист посоветовал не ждать окончания сезона цветения, а обратиться к врачам, которые установят раздражитель и подберут медикаменты, чтобы купировать реакцию.

#Общество#Светлана (Холдинг) Павлова
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