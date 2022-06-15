Иммунолог дал сезонные рекомендации аллергикам

Если развитие аллергических реакций происходит при контакте с аллергеном, значит, этих контактов нужно избегать, считает специалист. В частности, окна в доме иммунолог советует закрыть москитной сеткой, чтобы предотвратить попадание в жилище частичек пыльцы и тополиного пуха. Другой вариант – не открывать окна и держать включенным кондиционер с режимом фильтрации воздуха.