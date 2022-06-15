tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июня 2022, 06:09

Published 15 июня 2022, 06:09

Modified 17 июня 2022, 07:08

Updated 17 июня 2022, 07:08

Избитую подругами свердловскую школьницу изнасиловал пенсионер

Избитую подругами свердловскую школьницу изнасиловал пенсионер

15 июня 2022, 06:09
Фото: 1MI.
Ровесницы избили 11-летнюю девочку в Каменске-Уральском, а затем над ней надругался 68-летний мужчина.

Два тяжелых потрясения за короткое время перенесла школьница из Каменска-Уральского. Сначала ее унизили и избили две девочки. Они обманом привели ее в безлюдное место на окраине города, где начали оскорблять и бить, снимая происходящее на камеру смартфона.

Проходивший мимо пенсионер, застав инцидент, отвел избитую девочку в сторону, угрожая ей полицией, и принудил ее к тому, чтобы она его сексуально удовлетворила. При этом находящиеся неподалеку обидчицы сняли на камеру и изнасилование и отправили ролик множеству товарищей.

Теперь инцидент с двойным глумлением над школьницей расследуют следователи, полицейские и проекторы. К делу подключились и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Насильник арестован, избивавшие девочку ровесницы находятся под пристальным наблюдением, сообщил официальный представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Материалы по теме
Избитую в Каменске-Уральском школьницу в тот же день изнасиловал пенсионер
#Происшествия#Новости УрФО#Каменск-Уральский#Избиение#Изнасилование#Издевательства#Школьница#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика