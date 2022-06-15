tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июня 2022, 07:15

Published 15 июня 2022, 07:15

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Нетрезвые молодые люди прилюдно занялись сексом в Нижнем Тагиле

Нетрезвые молодые люди прилюдно занялись сексом в Нижнем Тагиле

15 июня 2022, 07:15
Фото: 1MI.
Изрядно выпившие молодой человек и его подруга совершали соитие на глазах у прохожих в Нижнем Тагиле.

Курьезное происшествие случилось 12 июня в тагильском микрорайоне Красный Камень. Парочка хулиганов на людях разделась и приступила к интиму.

Все происходило на перекрестке улиц Серова и Пархоменко, возле ТЦ «Квадрат». Возмущенные граждане с трудом приостановили развратные действия, рассказывает группа «Инцидент Нижний Тагил».

А в Каменске-Уральском на сексуальной почве произошел страшный инцидент. Там педофил пенсионного возраста совратил девочку, ранее избитую подругами, заснявшими все происходившее на камеру гаджета.

Избитую подругами свердловскую школьницу изнасиловал пенсионер
Узнать подробнее
Материалы по теме
Избитую подругами свердловскую школьницу изнасиловал пенсионер
#Происшествия#Нижний Тагил#Интим#Хулиганство#Алкогольное опьянение#Прохожие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика