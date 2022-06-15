Нетрезвые молодые люди прилюдно занялись сексом в Нижнем Тагиле

Изрядно выпившие молодой человек и его подруга совершали соитие на глазах у прохожих в Нижнем Тагиле.

Курьезное происшествие случилось 12 июня в тагильском микрорайоне Красный Камень. Парочка хулиганов на людях разделась и приступила к интиму. Все происходило на перекрестке улиц Серова и Пархоменко, возле ТЦ «Квадрат». Возмущенные граждане с трудом приостановили развратные действия, рассказывает группа «Инцидент Нижний Тагил». А в Каменске-Уральском на сексуальной почве произошел страшный инцидент. Там педофил пенсионного возраста совратил девочку, ранее избитую подругами, заснявшими все происходившее на камеру гаджета. Избитую подругами свердловскую школьницу изнасиловал пенсионер Узнать подробнее Материалы по теме Избитую подругами свердловскую школьницу изнасиловал пенсионер