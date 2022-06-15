Нетрезвые молодые люди прилюдно занялись сексом в Нижнем Тагиле

Posted 15 июня 2022, 07:15
Published 15 июня 2022, 07:15
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Курьезное происшествие случилось 12 июня в тагильском микрорайоне Красный Камень. Парочка хулиганов на людях разделась и приступила к интиму.
Все происходило на перекрестке улиц Серова и Пархоменко, возле ТЦ «Квадрат». Возмущенные граждане с трудом приостановили развратные действия, рассказывает группа «Инцидент Нижний Тагил».
А в Каменске-Уральском на сексуальной почве произошел страшный инцидент. Там педофил пенсионного возраста совратил девочку, ранее избитую подругами, заснявшими все происходившее на камеру гаджета.