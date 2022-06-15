Отец изнасиловал двухлетнюю дочь в Нижнем Тагиле

Posted 15 июня 2022, 03:26
Published 15 июня 2022, 03:26
Modified 29 ноября 2024, 18:44
Updated 29 ноября 2024, 18:44
По имеющимся данным, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности тагильчанин, трудоустроенный грузчиком, два года назад надругался над родной дочерью, которой в то время исполнилось лишь два года. Инцидент произошел в многоэтажном доме на проспекте Дзержинского.
На рецидивиста за предполагаемое тяжкое преступление заведено уголовное дело. Он арестован и находится под следствием. Его дочь сейчас живет на Ленинградском проспекте с матерью и отчимом, которые также ранее судимы, рассказал «КП-Екатеринбург» источник в органах правопорядка.