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Posted 15 июня 2022, 03:26

Published 15 июня 2022, 03:26

Modified 29 ноября 2024, 18:44

Updated 29 ноября 2024, 18:44

Отец изнасиловал двухлетнюю дочь в Нижнем Тагиле

Отец изнасиловал двухлетнюю дочь в Нижнем Тагиле

15 июня 2022, 03:26
Фото: 1MI.
В насильственных действиях сексуального характера в отношении маленькой дочери обвиняется 33-летний рецидивист из Нижнего Тагила.

По имеющимся данным, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности тагильчанин, трудоустроенный грузчиком, два года назад надругался над родной дочерью, которой в то время исполнилось лишь два года. Инцидент произошел в многоэтажном доме на проспекте Дзержинского.

На рецидивиста за предполагаемое тяжкое преступление заведено уголовное дело. Он арестован и находится под следствием. Его дочь сейчас живет на Ленинградском проспекте с матерью и отчимом, которые также ранее судимы, рассказал «КП-Екатеринбург» источник в органах правопорядка.

#Происшествия#Нижний Тагил#Ребенок#Изнасилование#Отец#Арест#Рецидивист
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