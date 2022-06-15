tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июня 2022, 05:14

Published 15 июня 2022, 05:14

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Пользователи YouTube по всему миру заявили о перебоях в работе сервиса

Пользователи YouTube по всему миру заявили о перебоях в работе сервиса

15 июня 2022, 05:14
Фото: 1MI.
Серьезные перебои в работе популярного видео-сервиса YouTube наблюдались по всей планете 14 июня.

По данным программы по отслеживанию сбоев в работе интернет-ресурсов Downdetector, на 21:20 по московскому времени зафиксировано около трех миллионов жалоб юзеров на плохую работу сайта YouTube.

Большинство недовольств связано со входом в аккаунты и скоростью соединения, также многие испытывали проблемы с функционированием приложения и запуском онлайн-трансляций.

Технические неполадки охватили десятки стран, включая Россию. У отечественных пользователей исчезали комментарии под видео, сообщают «Новые Известия».

Напомним, ранее YouTube в России отключил функции монетизации для всех пользователей.

Материалы по теме
Минобороны Британии просит YouTube убрать видео беседы министра с пранкером из РФУсловия сохранения доступа к YouTube назвал Роскомнадзор
#Свободное время#Новости УрФО#Интернет#Сайт#Видео#Сбой#Пользователи#Ютуб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика