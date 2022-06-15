Пользователи YouTube по всему миру заявили о перебоях в работе сервиса

Posted 15 июня 2022, 05:14
Published 15 июня 2022, 05:14
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
По данным программы по отслеживанию сбоев в работе интернет-ресурсов Downdetector, на 21:20 по московскому времени зафиксировано около трех миллионов жалоб юзеров на плохую работу сайта YouTube.
Большинство недовольств связано со входом в аккаунты и скоростью соединения, также многие испытывали проблемы с функционированием приложения и запуском онлайн-трансляций.
Технические неполадки охватили десятки стран, включая Россию. У отечественных пользователей исчезали комментарии под видео, сообщают «Новые Известия».
Напомним, ранее YouTube в России отключил функции монетизации для всех пользователей.