Рабочие красноуфимского завода обвинили в рейдерском захвате азербайджанскую диаспору

Posted 15 июня 2022, 04:39
Published 15 июня 2022, 04:39
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Работники сельскохозяйственного предприятия ООО «ЛоТас» из Красноуфимска решили выйти на митинг в Екатеринбурге, чтобы привлечь внимание к проблеме невыплаты зарплаты на предприятии. По их словам, им средства не выдают уже целый год.
Митинг планируется провести в Парке Победы уральской столицы. Уже подана заявка на организацию публичного мероприятия. Своей целью сотрудники «ЛоТас» называют донесение до президента и генпрокурора РФ сведений о происходящем сейчас захвате предприятия рейдерами.
Привлечение внимания общественности и выражение протеста рейдерскому захвату ООО «ЛоТаС» представителями азербайджанской диаспоры Свердловской области, пишут работники в уведомлении (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru).
Предполагается, что мероприятие соберет 350 человек. Это жители не только Красноуфимска, но и близлежащих сел.
Напомним, ранее сотрудники предприятия Красноуфимска заявляли, что давление на владельцев осуществляется посредством возбуждения уголовных дел. Оппонентом, по мнению работников, является бывший правоохранитель со связями в органах.
Сотрудники утверждают, что обращение в следственный комитет не принесло результатов, а в отношении одного из владельцев завода возбуждено уголовное дело. В январе 2022 года работниками предприятия была объявлена голодовка. В результате их заверили, что ситуация будет решена, но, по их словам, она усугубилась.