Рабочие красноуфимского завода обвинили в рейдерском захвате азербайджанскую диаспору

Сотрудники утверждают, что обращение в следственный комитет не принесло результатов, а в отношении одного из владельцев завода возбуждено уголовное дело. В январе 2022 года работниками предприятия была объявлена голодовка. В результате их заверили, что ситуация будет решена, но, по их словам, она усугубилась.