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Posted 15 июня 2022, 04:39

Published 15 июня 2022, 04:39

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Рабочие красноуфимского завода обвинили в рейдерском захвате азербайджанскую диаспору

Рабочие красноуфимского завода обвинили в рейдерском захвате азербайджанскую диаспору

15 июня 2022, 04:39
Фото: 1MI.
Представителей азербайджанской диаспоры в рейдерском захвате красноуфимского завода обвинили работники предприятия ООО «ЛоТаС».

Работники сельскохозяйственного предприятия ООО «ЛоТас» из Красноуфимска решили выйти на митинг в Екатеринбурге, чтобы привлечь внимание к проблеме невыплаты зарплаты на предприятии. По их словам, им средства не выдают уже целый год.

Митинг планируется провести в Парке Победы уральской столицы. Уже подана заявка на организацию публичного мероприятия. Своей целью сотрудники «ЛоТас» называют донесение до президента и генпрокурора РФ сведений о происходящем сейчас захвате предприятия рейдерами.

Привлечение внимания общественности и выражение протеста рейдерскому захвату ООО «ЛоТаС» представителями азербайджанской диаспоры Свердловской области, пишут работники в уведомлении (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru).

Предполагается, что мероприятие соберет 350 человек. Это жители не только Красноуфимска, но и близлежащих сел.

Напомним, ранее сотрудники предприятия Красноуфимска заявляли, что давление на владельцев осуществляется посредством возбуждения уголовных дел. Оппонентом, по мнению работников, является бывший правоохранитель со связями в органах.

Сотрудники утверждают, что обращение в следственный комитет не принесло результатов, а в отношении одного из владельцев завода возбуждено уголовное дело. В январе 2022 года работниками предприятия была объявлена голодовка. В результате их заверили, что ситуация будет решена, но, по их словам, она усугубилась.

Из-за долгов по зарплате работники сельхозпредприятия Красноуфимска планируют митинг
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