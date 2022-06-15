Вмешаться в строительство дороги через лес попросят екатеринбуржцы губернатора

Горожане переживают, что строительство завершится уже после первого этапа. Возле улицы Рощинская, 74 появится конечная остановка общественного транспорта и в результате будет много машин, а лес испорчен. Местные жители утверждают, что уже предлагали свой вариант решения проблемы и встречались с депутатами, которые обещали помочь.