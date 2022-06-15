Вмешаться в строительство дороги через лес попросят екатеринбуржцы губернатора

Posted 15 июня 2022, 06:05
Published 15 июня 2022, 06:05
Modified 29 ноября 2024, 18:38
Updated 29 ноября 2024, 18:38
Жители микрорайона Уктус уральской столицы недовольны планами возведения трассы, ради которого будет проводиться вырубка общепаркового леса.
По их словам, планируется написать обращение. Люди считают, что дорога требуется, чтобы в будущем вырубить лес и застроить домами территорию.
Горожане переживают, что строительство завершится уже после первого этапа. Возле улицы Рощинская, 74 появится конечная остановка общественного транспорта и в результате будет много машин, а лес испорчен. Местные жители утверждают, что уже предлагали свой вариант решения проблемы и встречались с депутатами, которые обещали помочь.
Согласно информации с портала государственных закупок, прокладка улицы Рощинской от Молодогвардейцев до Химмашевской пройдет в два этапа. Цена проекта оценена почти в 800 миллионов рублей. Тендер выиграла компания «ПромСтройДекор».