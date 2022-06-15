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Posted 15 июня 2022, 08:20

Published 15 июня 2022, 08:20

Modified 29 ноября 2024, 18:41

Updated 29 ноября 2024, 18:41

«ВСМПО-Ависма» смогла оспорить взыскание за загрязнение почв на 651,6 миллиона рублей

«ВСМПО-Ависма» смогла оспорить взыскание за загрязнение почв на 651,6 миллиона рублей

15 июня 2022, 08:20
Фото: 1MI.
Металлургическая компания из Верхней Салды «ВСМПО-Ависма» в апелляционной инстанции сумела достичь аннулирования исковых претензий на 651,6 миллиона рублей.

Претензии к корпорации из Верхней Салды выдвигал Росприроднадзор по УрФО. Контролирующий орган обвинил «ВСМПО-Ависма» в нанесении ущерба почвам на сумму 651,6 миллиона рублей. Как показали данные выездной проверки, загрязнение почв у северной границы Верхней Салды произошло летом 2019 года.

Предполагалось, что деятельность промышленного гиганта загрязнила большую территорию, прилежащую к собственности Министерства обороны на площади 34,8 гектара.

Военное ведомство, федеральное агентство по управлению федеральным имуществом и еще несколько третьих лиц тогда поддержали иск.

Не согласившись с выводами суда первой инстанции, корпорация продолжила борьбу за отстаивание своих прав и финансов.

В итоге, 14 июня арбитражный апелляционный суд признал «ВСМПО-Ависма» невиновной в причинении вреда экологии. Суд согласился с утверждениями и доказательной базой компании о том, что перемещение утильсырья с земель предприятия на прилегающие невозможно, сообщает «Интерфакс».

#Экономика#Новости УрФО#Верхняя и Нижняя Салда#Апелляция#Иск#Загрязнение#Почва#Минобороны#Росприроднадзор#ВСМПО-АВИСМА
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