«ВСМПО-Ависма» смогла оспорить взыскание за загрязнение почв на 651,6 миллиона рублей

Posted 15 июня 2022, 08:20
Published 15 июня 2022, 08:20
Modified 29 ноября 2024, 18:41
Updated 29 ноября 2024, 18:41
Претензии к корпорации из Верхней Салды выдвигал Росприроднадзор по УрФО. Контролирующий орган обвинил «ВСМПО-Ависма» в нанесении ущерба почвам на сумму 651,6 миллиона рублей. Как показали данные выездной проверки, загрязнение почв у северной границы Верхней Салды произошло летом 2019 года.
Предполагалось, что деятельность промышленного гиганта загрязнила большую территорию, прилежащую к собственности Министерства обороны на площади 34,8 гектара.
Военное ведомство, федеральное агентство по управлению федеральным имуществом и еще несколько третьих лиц тогда поддержали иск.
Не согласившись с выводами суда первой инстанции, корпорация продолжила борьбу за отстаивание своих прав и финансов.
В итоге, 14 июня арбитражный апелляционный суд признал «ВСМПО-Ависма» невиновной в причинении вреда экологии. Суд согласился с утверждениями и доказательной базой компании о том, что перемещение утильсырья с земель предприятия на прилегающие невозможно, сообщает «Интерфакс».