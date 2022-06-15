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Posted 15 июня 2022, 08:55

Published 15 июня 2022, 08:55

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

За 4 дня 15 водителей в Нижнем Тагиле попались нетрезвыми за рулем

15 июня 2022, 08:55
В ходе рейдов сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила выявили 49 нарушителей ПДД.

В Нижнем Тагиле с 10 по 13 июня инспекторы ДПС провели рейды по поимке нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Особенно сотрудники ГАИ смотрели на автомобили, которые выезжали на встречку, нарушали правила обгона и т.д.

За четыре дня рейдов было пресечено 49 нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. 15 водителей задержали с нетрезвом состоянии, их лишили прав. Некоторые отказались дышать в трубку.

С начала года в городе произошло 13 аварий из-за выезда на встречку. В них погибло 9 человек, а еще 35 травмировались.

Сотрудники ГАИ призывают граждан быть внимательными на дорогах и совершать обгон только в тех местах, в которых он разрешен.

#Происшествия#Нижний Тагил#ПДД#Нарушение ПДД#Штрафы#Рейды
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