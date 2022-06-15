tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июня 2022, 07:55

Published 15 июня 2022, 07:55

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Законопроект о штрафах за ненадлежащее отношение к животным внесен в Думу

Законопроект о штрафах за ненадлежащее отношение к животным внесен в Думу

15 июня 2022, 07:55
Фото: 1MI.
На рассмотрение Государственной Думы представлены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающиеся обращения граждан с животными.

В частности, согласно новому закону, за ненадлежащее содержание питомцев, включая их длительное пребывание без хозяина, должны быть введены штрафы до 3 тысячи рублей для физических лиц, до 15 тысяч - для должностных, до 30 - для юридических. Планируется также поднять штрафы за жестокое обращение с животными. По новым нормам, они будут достигать соответственно 15, 30 и 100 тысяч для тех же категорий населения.

Также рассматриваемый нормативно-правовой акт подразумевает штрафы для собственников приютов за нарушение стандартов содержания животных. Вводятся и новые наказания за грубое отношение к бездомным животным, а также за невыполнение условий экспонирования и выступлений животных в зоопарках и цирках.

Руководство регионов теперь вправе препятствовать самовольному выгулу домашних животных, сообщил РИА «Новости» первый заместитель главы комитета Думы по экологии Владимир Бурматов.

Напомним недавний случай в Нижнем Тагиле на улице Константина Пылаева. Там собака из дикой стаи искусала ребенка.

Собака искусала руки мальчику в свердловском поселке
Узнать подробнее
Материалы по теме
Депутат Госдумы предложил запретить изымать домашних животных за долгиВКонтакте поможет заботиться о домашних животных в новом сервисе «Питомцы»Собака искусала руки мальчику в свердловском поселке
#Общество#Животные#Жестокое обращение#Закон#Штраф#Дума#Цирк#Зоопарк#Питомцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика