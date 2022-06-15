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Posted 15 июня 2022, 04:29

Published 15 июня 2022, 04:29

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Жительница Серова оштрафована за клевету о сотруднице Роспотребнадзора

Жительница Серова оштрафована за клевету о сотруднице Роспотребнадзора

15 июня 2022, 04:29
Фото: 1MI.
Пенсионерка из города Серов Свердловской области получила наказание по уголовной статье за клевету на работницу Роспотребнадзора.

Осенью прошлого года пожилая женщина и специалист местного структурного подразделения организации Роспотребнадзор участвовали во встрече собственников многоэтажного жилого дома. Пенсионерка, услышав,что ее соседка трудится в Роспотребнадзоре, начала прилюдно предъявлять ей необоснованные обвинения в коррупции.

Оклеветанная гражданка решила отстаивать свою честь в суде. Так как никаких фактов противоправных деяний за ней не значится, суд встал на ее сторону. Произнесшая безосновательные обвинения пенсионерка осуждена за клеветничество. Теперь она обязана выплатить штраф в сумме пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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