Жительница Серова оштрафована за клевету о сотруднице Роспотребнадзора

Posted 15 июня 2022, 04:29
Published 15 июня 2022, 04:29
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Осенью прошлого года пожилая женщина и специалист местного структурного подразделения организации Роспотребнадзор участвовали во встрече собственников многоэтажного жилого дома. Пенсионерка, услышав,что ее соседка трудится в Роспотребнадзоре, начала прилюдно предъявлять ей необоснованные обвинения в коррупции.
Оклеветанная гражданка решила отстаивать свою честь в суде. Так как никаких фактов противоправных деяний за ней не значится, суд встал на ее сторону. Произнесшая безосновательные обвинения пенсионерка осуждена за клеветничество. Теперь она обязана выплатить штраф в сумме пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.