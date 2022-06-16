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Posted 16 июня 2022, 10:58

Published 16 июня 2022, 10:58

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Двадцать котов породы мейн-кун две недели ели труп хозяйки в Ростовской области

Двадцать котов породы мейн-кун две недели ели труп хозяйки в Ростовской области

16 июня 2022, 10:58
Фото: 1MI.
Оставшиеся без пищи питомцы умершей разводчицы котов породы мейн-кун в течение двух недель поедали ее тело в городе Батайск Ростовской области.

Одинокая женщина занималась бизнесом по разведению котов породы мейн-кун с целью последующей продажи. Когда она умерла, никто сразу не спохватился. В итоге, лишенные пропитания коты вынуждены были пожирать труп своей владелицы.

Лишь через две недели соседи заподозрили неладное, и были обнаружены останки женщины. Добровольцы взяли котов и отвезли их в ветеринарную клинику. Все животные выжили, однако приобрели дистрофичный и запущенный вид, рассказали «Новые Известия».

А вот в Нижнем Тагиле в мае кошка предотвратила гибель жильцов частного дома, разбудив их громким мяуканьем, когда начался пожар.

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