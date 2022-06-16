Двадцать котов породы мейн-кун две недели ели труп хозяйки в Ростовской области

Лишь через две недели соседи заподозрили неладное, и были обнаружены останки женщины. Добровольцы взяли котов и отвезли их в ветеринарную клинику. Все животные выжили, однако приобрели дистрофичный и запущенный вид, рассказали «Новые Известия».