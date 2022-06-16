Эксперты рассказали о качестве российских вин и проблемах производства

Распространению виноделия по всей стране мешает не только неподходящий для этого климат, но и недочеты в законодательной базе. Законы составлены так, чтобы оберегать людей от плохой продукции. Для этого, к примеру, запрещена торговля вином, выпущенным из ягоды, выращенной на землях, не считающихся виноградопригодными. Есть немало устойчивых сортов, а закон сдерживает их выращивание и производство из них вина, сообщают «Новые Известия».