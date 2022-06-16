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Posted 16 июня 2022, 08:56

Published 16 июня 2022, 08:56

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Катание на лошадях будет взято под контроль в Нижнем Тагиле

Катание на лошадях будет взято под контроль в Нижнем Тагиле

16 июня 2022, 08:56
Фото: 1MI.
О формировании межведомственной группы по контролю за катанием на лошадях в черте города объявлено в Нижнем Тагиле.

Решение принято в ходе развернутого совещания под руководством тагильского градоначальника Владислава Пинаева. В нем приняли участие представители администрации, Роспотребнадзора, федеральной налоговой службы, МВД и ветеринары. В центр обсуждения был поставлен вопрос о регулировании езды на лошадях в пределах городах.

Горожане неоднократно выражали недовольство ситуацией. Они подчеркивали, что владельцы лошадей не соблюдают нормы безопасности, а также то, что после лошадей на дорогах и тротуарах остаются отходы жизнедеятельности.

Проблема в том, что уже шесть лет, в соответствии с законодательством, муниципальные власти лишены права наказывать собственников лошадей. И те, освобожденные от административной ответственности, беспрепятственно передвигаются с животными по городу, предлагая свои платные услуги.

Подобная ситуация создает опасность для пешеходов и перевозимых детей, уверен Владислав Пинаев. Кроме того, городские улицы остаются усеянными конским навозом, подчеркнул мэр.

С учетом ситуации принято решение об организации межведомственной группы. Ее возглавил глава Ленинского района Геннадий Мальцев. Группа будет проводить рейды, вести разъяснительную работу, а также добиваться изменения законодательства, сообщает «Тагильский рабочий».

#Общество#Нижний Тагил#Администрация#Лошадь#Владислав Пинаев#Контроль#Законодательство#Катание#Езда
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