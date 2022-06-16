Минздрав заявил о выдаче детского питания жителям Горноуральского ГО в июле

Ранее жительнице Горноуральского ГО в поликлинике сказали, что по старым рецептам на молочную кухню питание для кормящих мам выдаваться не будет. Однако позднее в Минздраве опровергли эту информацию и заявили, что питание предоставят сразу за несколько месяцев, чтобы мамы могли получить положенные продукты. Сейчас многодетная семья, где воспитывают восемь детей, ожидает выдачу питания.