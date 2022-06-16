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Posted 16 июня 2022, 14:28

Published 16 июня 2022, 14:28

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Осужденным ищут новое здание, а детское питание поступит в ГГО

16 июня 2022, 14:28
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Глава Нижнего Тагила нашел альтернативный вариант для будущего исправцентра, здания «Уралтрансбанка» выставили на продажу, а водка подешевела — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Свердловской области и Нижнего Тагила за четверг, 16 июня.

Тема исправительного учреждения на территории бывшего училища на Гальянке вылилась в плоскость чиновников высшего эшелона власти региона и муниципалитета. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев согласился с мнением горожан о том, что территориально исправцентр не должен находиться рядом с детскими учреждениями. В качестве альтернативы градоначальник предложил окраину Вагонки и улицу Индустриальную. С таким предложением глава Нижнего Тагила обратился к властям Свердловской области. Подробности читайте ниже.

Пинаев предложил новые варианты размещения исправительного центра в Нижнем Тагиле
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В поселках под Нижним Тагилом появилось детское питание. Заветные баночки и кулечки привезли в местные магазины. Теперь мамочки смогут обналичить талоны, полученные у участковых педиатров. Перебои с получением субсидированного детского питания начались в Малой Лае несколько месяцев назад. Тогда в поликлинике многодетной матери сказали, что из-за проблем с логистикой с поставками начались перебои.

Минздрав заявил о выдаче детского питания жителям Горноуральского ГО в июле
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Меньше, чем за миллион рублей, планируется продать здание «Уралтрансбанка» на улице Садовая в Нижнем Тагиле. 227 квадратных метров частично отремонтированной площади выставили с начальной ценой в 742 тысячи рублей. Кроме того, на продажу выставлены шиферный цех, склад асбеста и отстойник в двух лотах за 39,7 миллиона на Восточном шоссе.

А вот водка на полках тагильских магазинов подешевела — такие данные приводит Росстат по Свердловской области. Снизилась цена и на капусту, морковь и сахар. Свекла, картофель и лук в цене выросли. Поэтому, сказать однозначно, подорожало ли за последний месяц «застолье» нельзя. Подробнее о ценовых скачках и прогнозах специалистов, читайте в нашем материале.

Овощи и водка стали дешевле в Свердловской области
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Миграция мигрантов внутри Свердловской области стала сильнее — жители дружественных России бывших республик СССР предпочитают уезжать и работать в маленькие города региона и сельскую местность. Основной причиной переезда считают проверки правоохранителями — все чаще среди работников предприятий силовики находят незаконных мигрантов.

Мигранты массово уезжают из Екатеринбурга в область
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Стали известны подробности сексуального насилия над несовершеннолетней в Каменске-Уральском. Выяснилось, что подозреваемый и ранее был замечен в излишних знаках внимания, подаваемых подросткам.

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#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Исправительные работы#Исправительная колония#Глава ГГО
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