Осужденным ищут новое здание, а детское питание поступит в ГГО

Posted 16 июня 2022, 14:28
Published 16 июня 2022, 14:28
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Тема исправительного учреждения на территории бывшего училища на Гальянке вылилась в плоскость чиновников высшего эшелона власти региона и муниципалитета. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев согласился с мнением горожан о том, что территориально исправцентр не должен находиться рядом с детскими учреждениями. В качестве альтернативы градоначальник предложил окраину Вагонки и улицу Индустриальную. С таким предложением глава Нижнего Тагила обратился к властям Свердловской области. Подробности читайте ниже.
В поселках под Нижним Тагилом появилось детское питание. Заветные баночки и кулечки привезли в местные магазины. Теперь мамочки смогут обналичить талоны, полученные у участковых педиатров. Перебои с получением субсидированного детского питания начались в Малой Лае несколько месяцев назад. Тогда в поликлинике многодетной матери сказали, что из-за проблем с логистикой с поставками начались перебои.
Меньше, чем за миллион рублей, планируется продать здание «Уралтрансбанка» на улице Садовая в Нижнем Тагиле. 227 квадратных метров частично отремонтированной площади выставили с начальной ценой в 742 тысячи рублей. Кроме того, на продажу выставлены шиферный цех, склад асбеста и отстойник в двух лотах за 39,7 миллиона на Восточном шоссе.
А вот водка на полках тагильских магазинов подешевела — такие данные приводит Росстат по Свердловской области. Снизилась цена и на капусту, морковь и сахар. Свекла, картофель и лук в цене выросли. Поэтому, сказать однозначно, подорожало ли за последний месяц «застолье» нельзя. Подробнее о ценовых скачках и прогнозах специалистов, читайте в нашем материале.
Миграция мигрантов внутри Свердловской области стала сильнее — жители дружественных России бывших республик СССР предпочитают уезжать и работать в маленькие города региона и сельскую местность. Основной причиной переезда считают проверки правоохранителями — все чаще среди работников предприятий силовики находят незаконных мигрантов.
Стали известны подробности сексуального насилия над несовершеннолетней в Каменске-Уральском. Выяснилось, что подозреваемый и ранее был замечен в излишних знаках внимания, подаваемых подросткам.