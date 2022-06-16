Осужденным ищут новое здание, а детское питание поступит в ГГО

А вот водка на полках тагильских магазинов подешевела — такие данные приводит Росстат по Свердловской области. Снизилась цена и на капусту, морковь и сахар. Свекла, картофель и лук в цене выросли. Поэтому, сказать однозначно, подорожало ли за последний месяц «застолье» нельзя. Подробнее о ценовых скачках и прогнозах специалистов, читайте в нашем материале.