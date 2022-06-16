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Posted 16 июня 2022, 14:09

Published 16 июня 2022, 14:09

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Пинаев предложил новые варианты размещения исправительного центра в Нижнем Тагиле

Пинаев предложил новые варианты размещения исправительного центра в Нижнем Тагиле

16 июня 2022, 14:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев считает необходимым продолжить обсуждение места размещения пенитенциарного центра в Нижнем Тагиле и предложил новые варианты.

Горожане активно выражают несогласие с планами размещения центра для преступивших закон мужчин в микрорайоне ГГМ. Тагильский градоначальник поддерживает недовольство граждан. По его мнению, во ФСИН не приняли во внимание, что ГГМ - спальный микрорайон, в котором не должно быть потенциального источника неспокойствия.

Как рассказал мэр, участок был предоставлен федеральным центром по просьбе ФСИН без согласования с руководством города. На его взгляд, это недопустимо, ведь в столь важных вопросах обязательно надо учитывать мнение местных жителей.

Владислав Пинаев рассказал о сложившейся ситуации заместителю свердловского губернатора Алексею Шмыкову. Руководство региона с пониманием отнеслось к проблеме.

Нас услышали, в ближайшее время определятся с выбором, и, я надеюсь, вопрос будет решен,сказал Владислав Пинаев.

Градоначальник предлагает под центр два других помещения: на улице Индустриальной или на выезде с Вагонки. В обоих случаях здания не используются и могут быть оперативно переделаны под нужды ФСИН, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации

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#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#ГГМ#Владислав Пинаев#Осужденные#Помещение#Перенос#ФСИН
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