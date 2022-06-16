Сотрудники екатеринбургского IKEA рассказали о закрытии сети

Posted 16 июня 2022, 10:21
Published 16 июня 2022, 10:21
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Невзирая на закрытие сети, екатеринбургские работники IKEA по-прежнему ходят на работу, пишет Е1.
Никаких совещаний с коллективом уральского филиала фирмы пока не состоялось. По словам сотрудников, персоналу остается только догадываться, что их ждет дальше.
По словам сотрудников, до конца лета они продолжат получать зарплату, ту же, что и прежде. На работу они тоже ходят, как и раньше.
Магазин выглядит точно так же, как до закрытия. Товар выставлен в залах, только нет покупателей. Мы очень скучаем по временам, когда магазин полноценно работал,рассказали сотрудники.
Известно, что некоторые сотрудники не дожидаясь конца лета опубликовали свои резюме на сайтах по поиску работы. 166 экс-сотрудников фирмы ищут новую работы, согласно сервису HH.ru. Это продавцы-консультанты, администраторы, водители, менеджеры и кладовщики. 50% из них – люди в возрасте менее 30 лет.