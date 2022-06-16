Тагильский футболист Олег Шатов подписал новый контракт с «Уралом»

Начиная с 2007 года, Олег Шатов носил футболки «Анжи», «Зенита», «Краснодара» и «Рубина». А в феврале этого года спортсмен опять стал выступать за «Урал». В финальной весенней части сезона Российской премьер-лиги Шатов забил один гол и отдал несколько голевых передач.