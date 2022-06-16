tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июня 2022, 13:04

Published 16 июня 2022, 13:04

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Тагильский футболист Олег Шатов подписал новый контракт с «Уралом»

Тагильский футболист Олег Шатов подписал новый контракт с «Уралом»

16 июня 2022, 13:04
Фото: 1MI.
Известный футболист, уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов на год продлил контракт с екатеринбургским клубом «Урал».

Уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов является воспитанников одного из наиболее успешных мини-футбольных клубов России «Синара». Именно из мини-футбола Шатов перешел в большой футбол, дебютировав за команду из Екатеринбурга «Урал».

Начиная с 2007 года, Олег Шатов носил футболки «Анжи», «Зенита», «Краснодара» и «Рубина». А в феврале этого года спортсмен опять стал выступать за «Урал». В финальной весенней части сезона Российской премьер-лиги Шатов забил один гол и отдал несколько голевых передач.

Теперь Шатов продлил контракт с екатеринбуржцами и продолжит выступать за сильнейшую футбольную команду Урала, как минимум, еще год, объявили в ФК «Урал».

Материалы по теме
Тагильчанин назначен главным тренером ФК «Урал»Тагильский футболист Олег Шатов вернулся в клуб «Урал»«20 главных событий России за 20 лет»: Экономический эффект чемпионата мира по футбол
#Ринат Камалиев#Спорт#Новости УрФО#Нижний Тагил#Футбол#Контракт#Клуб#Продление#Олег Шатов#Екатеринбург##2
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика