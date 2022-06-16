Терроризировавшие двор подростки задержаны в Екатеринбурге

Всех подростков теперь поставят на учет по месту жительства и обязали извиниться перед людьми, которых они оскорбляли. А их родителей привлекут к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних на улице в ночное время, сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.