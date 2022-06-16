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Posted 16 июня 2022, 14:40

Published 16 июня 2022, 14:40

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Терроризировавшие двор подростки задержаны в Екатеринбурге

Терроризировавшие двор подростки задержаны в Екатеринбурге

16 июня 2022, 14:40
Фото: 1MI.
Группу подростков, которые несколько дней подряд агрессивно и шумно себя вели, задержали в Екатеринбурге.

Подростки на протяжении нескольких дней конфликтовали с людьми, проживающими в доме на улице Сухоложской, рядом с которым они проводили свободное время, в том числе по ночам. Со слов жильцов, подростки распивали спиртное, ругались, мусорили, говорили угрозы.

Полиции 16 июня удалось найти виновников конфликтной ситуации. Служащие ПДН провели с ребятами воспитательный разговор и объяснили нормы культурного поведения в социуме.

Всех подростков теперь поставят на учет по месту жительства и обязали извиниться перед людьми, которых они оскорбляли. А их родителей привлекут к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних на улице в ночное время, сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

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