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Posted 16 июня 2022, 15:08

Published 16 июня 2022, 15:08

Modified 29 ноября 2024, 18:34

Updated 29 ноября 2024, 18:34

Труп утонувшего зимой тракториста найден в Ирбите

Труп утонувшего зимой тракториста найден в Ирбите

16 июня 2022, 15:08
Фото: 1MI.
Тело тракториста, провалившегося под лед в городе Ирбит Свердловской области в конце зимы, нашли полицейские.

В феврале 54-летний водитель трактора отправился в дорогу по покрытой льдом реке Ница с целью перевозки железной конструкции. Лед не выдержал тяжесть транспортного средства с прицепленным грузом и треснул. Тракторист не выпрыгнул из машину, а предпринял попытку спасти ее, давя на газ, однако утонул вместе с техникой.

Когда мужчина пропал без вести, к его поискам подключились полицейские, сотрудники МЧС и добровольцы. Но долгое время поиски не давали результата. И лишь недавно полицейскими были обнаружены останки погибшего. Достать их из воды удалось, обратившись к местным жителям, предоставившим сотрудникам органов плавсредство, рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

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#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Труп#Ирбит#Река#Лед#Трактор#Зима#Поиски
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