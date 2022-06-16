Труп утонувшего зимой тракториста найден в Ирбите

Posted 16 июня 2022, 15:08
Published 16 июня 2022, 15:08
Modified 29 ноября 2024, 18:34
Updated 29 ноября 2024, 18:34
В феврале 54-летний водитель трактора отправился в дорогу по покрытой льдом реке Ница с целью перевозки железной конструкции. Лед не выдержал тяжесть транспортного средства с прицепленным грузом и треснул. Тракторист не выпрыгнул из машину, а предпринял попытку спасти ее, давя на газ, однако утонул вместе с техникой.
Когда мужчина пропал без вести, к его поискам подключились полицейские, сотрудники МЧС и добровольцы. Но долгое время поиски не давали результата. И лишь недавно полицейскими были обнаружены останки погибшего. Достать их из воды удалось, обратившись к местным жителям, предоставившим сотрудникам органов плавсредство, рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.