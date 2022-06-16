Труп утонувшего зимой тракториста найден в Ирбите

Когда мужчина пропал без вести, к его поискам подключились полицейские, сотрудники МЧС и добровольцы. Но долгое время поиски не давали результата. И лишь недавно полицейскими были обнаружены останки погибшего. Достать их из воды удалось, обратившись к местным жителям, предоставившим сотрудникам органов плавсредство, рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.