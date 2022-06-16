Туристические операторы РФ сообщили о дефиците путевок в Турцию

Как пишет 360tv.ru, на сегодняшний день приобрести туристический пакет в Турцию с вылетом в ближайшие дни даже из российской столицы нет возможности. Однако туристические операторы отмечают, что скоро ситуация стабилизируется, поскольку планируется увеличение рейсов из Российской Федерации в Турцию, но советуют приобретать туристические путевки заранее - хотя бы за две недели.