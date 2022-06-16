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Posted 16 июня 2022, 12:31

Published 16 июня 2022, 12:31

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

Туристические операторы РФ сообщили о дефиците путевок в Турцию

Туристические операторы РФ сообщили о дефиците путевок в Турцию

16 июня 2022, 12:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что на ближайшие даты наблюдается дефицит путевок в Турцию.

Как пишет 360tv.ru, на сегодняшний день приобрести туристический пакет в Турцию с вылетом в ближайшие дни даже из российской столицы нет возможности. Однако туристические операторы отмечают, что скоро ситуация стабилизируется, поскольку планируется увеличение рейсов из Российской Федерации в Турцию, но советуют приобретать туристические путевки заранее - хотя бы за две недели.

#Общество
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