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Posted 16 июня 2022, 13:41

Published 16 июня 2022, 13:41

Modified 29 ноября 2024, 18:42

Updated 29 ноября 2024, 18:42

Возрождение бренда уральского пива анонсировали в Екатеринбурге

Возрождение бренда уральского пива анонсировали в Екатеринбурге

16 июня 2022, 13:41
Фото: 1MI.
На пивзаводе нидерландской компании Heineken в Екатеринбурге может возобновиться производство пива под брендом «Патра».

Вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин на Петербургском международном экономическом форуме пообщался с руководством Heineken. По его словам, бизнесмены пришли к решению о возобновлении производства пива «Патра», выпускавшегося до 2017 года.

Принадлежащий компании Heineken завод в уральской столице является одним из крупнейших производителей алкогольной продукции. Пока о продаже своих предприятий в России компания не заявляла. На данный момент она ведет деятельность в обычном режиме, сообщает Е1.

Напомним, некоторые бренды также заявили об уходе из России или приостановке производства. Так, уже закрылась сеть популярных ресторанов быстрого питания MacDonald’s. Вместо нее на рынок пришел бренд «Вкусно и точка». Ряд позиций меню исчезнет, но некоторые останутся в прежнем виде. Также импортозамещение ожидает Coca-Cola. Она выпускает Coca-Cola, Pepsi, Aqua Minerale и прочую продукцию. Теперь вместо нее будет выпускаться Funky Monkey.

#Экономика#Новости УрФО#Завод#Производство#Алкоголь#Бренд#Пиво#Екатеринбург
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