Возрождение бренда уральского пива анонсировали в Екатеринбурге

Напомним, некоторые бренды также заявили об уходе из России или приостановке производства. Так, уже закрылась сеть популярных ресторанов быстрого питания MacDonald’s. Вместо нее на рынок пришел бренд «Вкусно и точка». Ряд позиций меню исчезнет, но некоторые останутся в прежнем виде. Также импортозамещение ожидает Coca-Cola. Она выпускает Coca-Cola, Pepsi, Aqua Minerale и прочую продукцию. Теперь вместо нее будет выпускаться Funky Monkey.