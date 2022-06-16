Возрождение бренда уральского пива анонсировали в Екатеринбурге

Posted 16 июня 2022, 13:41
Published 16 июня 2022, 13:41
Modified 29 ноября 2024, 18:42
Updated 29 ноября 2024, 18:42
Вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин на Петербургском международном экономическом форуме пообщался с руководством Heineken. По его словам, бизнесмены пришли к решению о возобновлении производства пива «Патра», выпускавшегося до 2017 года.
Принадлежащий компании Heineken завод в уральской столице является одним из крупнейших производителей алкогольной продукции. Пока о продаже своих предприятий в России компания не заявляла. На данный момент она ведет деятельность в обычном режиме
Напомним, некоторые бренды также заявили об уходе из России или приостановке производства. Так, уже закрылась сеть популярных ресторанов быстрого питания MacDonald’s. Вместо нее на рынок пришел бренд «Вкусно и точка». Ряд позиций меню исчезнет, но некоторые останутся в прежнем виде. Также импортозамещение ожидает Coca-Cola. Она выпускает Coca-Cola, Pepsi, Aqua Minerale и прочую продукцию. Теперь вместо нее будет выпускаться Funky Monkey.