За смерть подруги в пьяном ДТП свердловский мотоциклист получил 6 лет тюрьмы

Posted 16 июня 2022, 10:04
Published 16 июня 2022, 10:04
Modified 29 ноября 2024, 18:44
Updated 29 ноября 2024, 18:44
В прошлом августе нетрезвый 18-летний юноша отправился ездить по вечернему городу на сконструированном вручную мотоцикле. При этом водительские права он не получал, а мотоцикл не ставил на учет.
Позади себя в ту поездку пьяный парень посадил подругу. Разогнавшись выше допустимых скоростных ограничений, он не справился с управлением. В результате, мотоцикл перевернулся.
Сразу после происшествия виновник аварии покинул место инцидента, вместо того, чтобы попытаться оказать помощь девушке, вызвать «скорую» и полицию. Кроме того, он попытался спрятать мотоцикл.
Тем не менее, в тот же день полицейские вышли на след парня. К тому моменту девушка скончался на месте происшествия. Мотоциклист чистосердечно признался в случившемся и раскаялся.
Учитывая юный возраст виновника смертельного ДТП и его искреннее раскаяние, судом в Верхней Пышме он приговорен к шести годам заключения в колонии-поселении. А еще два с половиной года после выхода на свободу ему запрещено будет заниматься вождением, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.