За смерть подруги в пьяном ДТП свердловский мотоциклист получил 6 лет тюрьмы

Учитывая юный возраст виновника смертельного ДТП и его искреннее раскаяние, судом в Верхней Пышме он приговорен к шести годам заключения в колонии-поселении. А еще два с половиной года после выхода на свободу ему запрещено будет заниматься вождением, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.