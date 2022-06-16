За взятие в заложники беременной жительница Екатеринбурга отправлена в психбольницу

Решив, что джинсы украдены риэлтором либо покупателем, она решила лично с ними разобраться и заполучить штаны назад. Для этого она позвонила риэлтору, попросив подъехать и обсудить вопросы продажи. Заманив же девушку в квартиру, хозяйка заблокировала ее, стала угрожать ножом и потребовала также связаться с покупателем.