За взятие в заложники беременной жительница Екатеринбурга отправлена в психбольницу

Posted 16 июня 2022, 09:30
Published 16 июня 2022, 09:30
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
В марте 2021 года беременная девушка-риэлтор и потенциальный покупатель побывали в квартире на улице Родонитовая, принадлежащей женщине 1960 года рождения. А через два дня хозяйка жилья не нашла дома одну пару джинсов.
Решив, что джинсы украдены риэлтором либо покупателем, она решила лично с ними разобраться и заполучить штаны назад. Для этого она позвонила риэлтору, попросив подъехать и обсудить вопросы продажи. Заманив же девушку в квартиру, хозяйка заблокировала ее, стала угрожать ножом и потребовала также связаться с покупателем.
Лишь вмешательство мужа и сына женщины позволило вызволить риэлтора. Ее уголовно наказуемые деяния были рассмотрены Чкаловским районным судом уральской столицы. Медицинская комиссия установила, что женщина психически нездорова.
В связи с поставленным диагнозом обвиняемая отправлена не в тюрьму, а на лечение в специализированную больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.