Чемпионат Урала по дрифту пройдет в Нижнем Тагиле 3 июля

Пилоты по улицам не гоняют, это абсолютно другая категория людей. Автомобиль дрифтера не предназначен для езды по городу. Наши спортсмены понимают, что при нарушении ПДД и тем более при ЧП, они сразу не попадают к нам на чемпионат в трех городах — Нижний Тагил, Екатеринбург, Тюмень. Мы достаточно серьезно к этому относимся. Те, кто гоняет по улице, чаще всего, это молодые люди, у которых задний привод на машине и им хочется просто повеселиться, но это не пилоты,поясняет собеседник TagilCity.ru.