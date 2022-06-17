Число ДТП в Нижнем Тагиле снизилось на четверть

Снижению аварийности способствует и реализация национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Директор муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского хозяйства» Борис Моров рассказал о том, что за этот год в Нижнем Тагиле будет отремонтировано около 15 километров дорог общего пользования, что сделает еще ниже риски ДТП.