tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июня 2022, 04:30

Published 17 июня 2022, 04:30

Modified 29 ноября, 18:30

Updated 29 ноября, 18:30

Куйвашев: гора Белая и река Чусовая получат развитие благодаря ПМЭФ-2022 в Питере

17 июня 2022, 04:30
Туризм в Свердловской области выйдет на новый уровень после поездки губернатора Евгения Куйвашева на ПМЭФ-2022 в Питер. Глава региона на форуме смог заключить контракт на развитие сразу нескольких туристических кластеров Среднего Урала.

Вторую сторону по договору о сотрудничестве при развитии туркластера Свердловской области представлял гендиректор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов. Чиновники договорились, что данное соглашение позволит исполнить поручение президента РФ Владимира Путина о развитии туристической инфраструктуры страны.

Договор 16 июня Куйвашев и Суханов подписали при участии зампредседателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

У нас есть поручение Президента России, чтобы мы ускорились в создании туристической инфраструктуры. Мы благодарны тем субъектам, которые занялись выполнением поручения Президента. Это очень сложная, ответственная работа, заявил Дмитрий Чернышенко.

Зампред Правительства РФ подчеркнул, что только часть регионов решила начать реализовывать программы президента в современных реалиях. По словам Чернышенко, россиянам необходимо иметь все условия для отдыха в стране, где природа и естественные условия — вне конкуренции.

Наша страна самая большая и самая красивая, резюмировал Чернышенко.

Первоочередными в Свердловской области станут кластеры «Гора Белая», «Большая Сысерть» и «Река Чусовая», а также другие территории и локации региона. Среди первоочередных задач — создание комфортных условий для отдыхающих, а также развитие современной инфраструктуры, что позволит привлечь как туристов, так и инвестиции в регион.

В Свердловской области есть предложения на любой вкус. Достопримечательности, горнолыжка, реки, спа, загородные клубы, интересные маршруты. Настоящей визитной карточкой Свердловской области остается и туризм промышленный, отмечал ранее Евгений Куйвашев.

Аудиогид и систему навигации запустили на туркластере «Гора Белая»
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Евгений Куйвашев#Гора Белая#Кластер#Креативный кластер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика