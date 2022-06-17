Куйвашев: гора Белая и река Чусовая получат развитие благодаря ПМЭФ-2022 в Питере

Первоочередными в Свердловской области станут кластеры «Гора Белая», «Большая Сысерть» и «Река Чусовая», а также другие территории и локации региона. Среди первоочередных задач — создание комфортных условий для отдыхающих, а также развитие современной инфраструктуры, что позволит привлечь как туристов, так и инвестиции в регион.