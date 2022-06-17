Куйвашев: гора Белая и река Чусовая получат развитие благодаря ПМЭФ-2022 в Питере

Posted 17 июня 2022, 04:30
Published 17 июня 2022, 04:30
Modified 29 ноября, 18:30
Updated 29 ноября, 18:30
Вторую сторону по договору о сотрудничестве при развитии туркластера Свердловской области представлял гендиректор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов. Чиновники договорились, что данное соглашение позволит исполнить поручение президента РФ Владимира Путина о развитии туристической инфраструктуры страны.
Договор 16 июня Куйвашев и Суханов подписали при участии зампредседателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.
У нас есть поручение Президента России, чтобы мы ускорились в создании туристической инфраструктуры. Мы благодарны тем субъектам, которые занялись выполнением поручения Президента. Это очень сложная, ответственная работа, заявил Дмитрий Чернышенко.
Зампред Правительства РФ подчеркнул, что только часть регионов решила начать реализовывать программы президента в современных реалиях. По словам Чернышенко, россиянам необходимо иметь все условия для отдыха в стране, где природа и естественные условия — вне конкуренции.
Наша страна самая большая и самая красивая, резюмировал Чернышенко.
Первоочередными в Свердловской области станут кластеры «Гора Белая», «Большая Сысерть» и «Река Чусовая», а также другие территории и локации региона. Среди первоочередных задач — создание комфортных условий для отдыхающих, а также развитие современной инфраструктуры, что позволит привлечь как туристов, так и инвестиции в регион.
В Свердловской области есть предложения на любой вкус. Достопримечательности, горнолыжка, реки, спа, загородные клубы, интересные маршруты. Настоящей визитной карточкой Свердловской области остается и туризм промышленный, отмечал ранее Евгений Куйвашев.