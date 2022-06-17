Передвижной пункт отбора на военную службу по контракту замечен в Нижнем Тагиле

17 июня у медицинского колледжа в центре Нижнего Тагила начал работать мобильный пункт отбора тагильчан на военную службу по контракту. В нем горожане могут получить консультацию об условиях, зарплате и льготах при заключении контракта с Минобороны России, а также пройти тестирование на соответствующую профпригодность.