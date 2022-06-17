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Posted 17 июня 2022, 06:55

Published 17 июня 2022, 06:55

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Предполагаемый убийца в парке УрГУПСа заявил о своей непричастности

Предполагаемый убийца в парке УрГУПСа заявил о своей непричастности

17 июня 2022, 06:55
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге судят 43-летнего рецидивиста Руслана Закирова, который, предположительно, убил мужчину в парке УрГУПСа в ночь на 13 июня.

По данным следствия, мужчина набросился на пожилого рыбака, а затем смертельно ранил 39-летнего прохожего, который попытался заступиться за пенсионера, пишет «КП-Екатеринбург».

За два дня злоумышленника нашли и завели на него два дела, за убийство и покушение на убийство. Ранее его уже судили тоже за убийство, в общей сложность в тюрьме он провел 15 лет.

Перед началом суда рецидивист разговорился с прессой. Он сказал, что не причастен к убийству мужчины.

Я рыбачил. У меня ножей никогда не было, я был с удочкой. Вы же сами все знаете. Да, я был судим в 2002 году. Что произошло в парке? Я не знаю,сказал Закиров.

Следователь озвучила, что у мужчины нет семьи и работы, а по словам соседей он злоупотребляет алкоголем.

#Происшествия#Новости УрФО#Убийство#Убийца#Рецидивист
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