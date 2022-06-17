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Posted 17 июня 2022, 05:05

Published 17 июня 2022, 05:05

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Стоимость проезда в трамваях повысится в Нижнем Тагиле

Стоимость проезда в трамваях повысится в Нижнем Тагиле

17 июня 2022, 05:05
Фото: 1MI.
Вслед за автобусами в Нижнем Тагиле проезд подорожает и в трамваях.

В трамваях Нижнего Тагила с 1 июля увеличится цена за проезд, согласно постановлению Региональной энергетической комиссии.

Стоимость одной поездки достигнет 22 рубля, а для учеников и пожилых граждан — 14 рублей. Проездные на месяц будут стоить 1200 рублей и 1320 рублей — для организаций. Проездной на 15 дней будет стоить в 650 рублей, а на один день — 85 рублей.

Напомним, что в конце прошлого месяца проезд до этой же суммы увеличился на автобусы. По словам перевозчиков, благодаря повышению, они смогут решить ряд трудностей. Именно на них и жаловались местные жители.

#Экономика#Нижний Тагил#Автобус#Тагильский трамвай#Трамвай#Проезд
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