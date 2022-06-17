Стоимость проезда в трамваях повысится в Нижнем Тагиле

Posted 17 июня 2022, 05:05
Published 17 июня 2022, 05:05
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
В трамваях Нижнего Тагила с 1 июля увеличится цена за проезд, согласно постановлению Региональной энергетической комиссии.
Стоимость одной поездки достигнет 22 рубля, а для учеников и пожилых граждан — 14 рублей. Проездные на месяц будут стоить 1200 рублей и 1320 рублей — для организаций. Проездной на 15 дней будет стоить в 650 рублей, а на один день — 85 рублей.
Напомним, что в конце прошлого месяца проезд до этой же суммы увеличился на автобусы. По словам перевозчиков, благодаря повышению, они смогут решить ряд трудностей. Именно на них и жаловались местные жители.