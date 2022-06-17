Строительство ЕКАД на Среднем Урале идёт с опережением графика

Глава региона дал поручение генеральному подрядчику, АО «Трест «Уралтрансспецстрой», запустить сквозное движение по ЕКАД уже осенью 2022 года. Планируется, что обход Екатеринбурга будет замкнут в кольцо, позволяя заехать на территорию муниципалитета с любой стороны. При этом, потоки не будут пересекаться.