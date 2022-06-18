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Posted 18 июня 2022, 13:14

Published 18 июня 2022, 13:14

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Автомобиль провалился под асфальт в Первоуральске

Автомобиль провалился под асфальт в Первоуральске

18 июня 2022, 13:14
Фото: 1MI.
Легковая машина провалилась в яму в центре города Первоуральск Свердловской области.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Герцена и Чкалова. На этом участке дороги находилась остававшаяся после ремонтных работ яма, частично заваленная щебнем. Ехавший там Hyundai Solaris не мог ее миновать и провалился. Машина застряла и не сразу смогла продолжить движение.

По словам городских активистов, ситуация связана с тем, что рабочие коммунального предприятия бросили яму, не завершив работы и не став ее ограждать. Техника, чтобы окончательно засыпать яму, подъехала уже после происшествия. В городском ГИБДД произошедшее не прокомментировали, сообщает Е1.

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#Ринат Камалиев#Происшествия#Новости УрФО#Первоуральск#ДТП#Дорога#Яма##2
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