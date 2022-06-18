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Posted 18 июня 2022, 14:03

Published 18 июня 2022, 14:03

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Расходы на социальную поддержку жителей вырастут в Свердловской области

Расходы на социальную поддержку жителей вырастут в Свердловской области

18 июня 2022, 14:03
Фото: 1MI.
Расходы на соцподдержку населения увеличатся в Свердловской области.

В ближайшие время в бюджет региона должны быть внесены изменения. Проект изменений выдвинут областным министерством финансов. Несмотря на все новшества, неизменным останется уровень дефицита бюджета - 11,2 миллиарда рублей.

Доходная часть бюджета за начало года смогла повыситься, прежде всего, благодаря росту прямого налога на прибыль организаций, и составила 368,9 миллиарда рублей.

Вместе с тем, расходы также увеличатся, пропорционально росту доходов, и составят 380,1 миллиарда рублей. Руководство региона намерено направить средства на экономическую помощь гражданам.

В перечень ключевых расходных статей входит исполнение поручений главы государства по соцподдержке. Миллиарды предусмотрены на детские пособия, выплаты работникам бюджетной сферы и приведение зарплат в соответствие с поднявшимся МРОТ.

Кроме того, 450 миллионов рублей направят на развитие «атомных городов» региона. Еще сотни миллионов рублей будут потрачены на общественное благоустройство населенных пунктов.

Новый проект бюджета уже одобрен кабмином области и отправлен на рассмотрение в Заксобрание, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

#Экономика#Новости УрФО#Бюджет#Финансы#Правительство#Расходы#Доходы#Социальная поддержка
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