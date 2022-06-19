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Posted 19 июня 2022, 15:13

Published 19 июня 2022, 15:13

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

Свердловчанин обвинил ветеринара в гибели собаки

Свердловчанин обвинил ветеринара в гибели собаки

19 июня 2022, 15:13
Фото: 1MI.
Житель Свердловской области обвинил ветврача в халатности и мошенничестве, приведшим к гибели его пса.

По словам мужчины, он оплатил визит ветврача. Доктор взял деньги, после чего сделал животному уколы, произвел забор крови на анализы. Однако, уехав, ветеринар перестал выходить на связь. Состояние пса лишь ухудшалось, несколькими днями позднее он скончался. Хозяин собаки обвинил приглашенного специалиста в мошенничестве.

Иную версию событий излагает ветврач. Согласно его рассказу, 15 июня он приехал на вызов в село Кадниково Сысертского района. Хозяина пса на месте не было, за питомцем смотрел его сосед. Пожилая собака находилась в плохом состоянии. Врач купировал симптомы, однако не получил согласия на продолжение оказания помощи в стационарных условиях. На дом его также больше не вызывали, передает Е1 слова медика.

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